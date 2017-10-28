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إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر إلى داخل البلاد

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر إلى داخل البلاد

12:40 م السبت 28 أكتوبر 2017

إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر إلى داخل البلاد

محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر

القاهرة - (أ ش أ(:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر إلى داخل البلاد وذلك في ضربة أمنية ناجحة ضد مهربي المواد المخدرة.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول رسالة عبر ميناء بورسعيد البحري قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات مشمولها " منتجات طبية " وقيام أصحاب الرسالة بإخفاء كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ضمن مشمولها لتهريبها إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط 11 مليونا و900 ألف قرص مخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة.

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