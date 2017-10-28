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"الجنح" تقضي بحبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر بتهمة تحطيم سيارة طالب بالدقي

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مصراوي Masrawy

"الجنح" تقضي بحبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر بتهمة تحطيم سيارة طالب بالدقي

12:36 م السبت 28 أكتوبر 2017

عمرو واكد

كتب -صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم السبت، بمعاقبة الفنان عمرو واكد، بالحبس 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي.
كانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان عمرو واكد بضمان مالي، 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي، بعد توقفها أمام منزله، واستمعت النيابة لأقوال الفنان عمرو واكد حول الواقعة، التي أنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه "اتهام ملفق".
كان طالب جامعي قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد بمنطقة الدقي، وفوجئ عند عودته إليها أن "واكد" حطم السيارة، اعتراضًا على توقفها أمام منزله.

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