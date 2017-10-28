اشتباكات مسلحة بين أهالي بالعجوزة.. والأمن يضبط 13 متهمًا

كتب - محمد شعبان:

على مرآى ومسمع الجميع، حمل العشرات أسلحة نارية وبيضاء في منطقة "العجوزة البلد" بمحيط مساكن سوزان، بحثُا عن أحد الأشخاص.

حسب أهالي المنطقة، نشبت مشاجرة عنيفة أثارت رعب الجميع صباح أمس الجمعة "كان معاهم صورة واحد بيدوروا عليه".

وأكد الأهالي أنهم اتصلوا بشرطة النجدة في ظل تفاقم الأمور وسط حالات من الكر والفر بين طرفي المشاجرة "كانت حرب شوارع.. محدش عبرنا".

وأكد مصدر أمني مسؤول، أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية من فرقة وسط الجيزة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط 13 متهما بحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين نُقلا إلى المستشفى للعلاج، لافتا بأن خلافا على ملكية وحدة سكنية وراء الواقعة.