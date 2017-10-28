غدًا.. وفد طلابي جديد من جامعة بيتاجورسك الروسية يصل إلى جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

كشف الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، عن استقبال الجامعة، غدًا الأحد، لوفد طلابي من جامعة بيتاجورسك الروسية، في إطار زيارتهم للجامعة والتي تستغرق شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وفقا للاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية.

وأكد "جعيص" حرص الجامعة على الانفتاح والتواصل مع شتى جامعات دول العالم بما يحقق إثراءً للحركة العلمية والبحثية، ويتيح فرصة لطلاب جامعة أسيوط للتعرف على حضارات وثقافات الشعوب من شتى دول العالم، والتي تمثل علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية إحدى النقاط المضيئة في هذا المجال.

من جانبه، لفت الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، إلى أن الوفد الطلابي وصل بالفعل إلى القاهرة، وجرى تنظيم برنامج ترفيهي لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية مثل: المتحف المصري ومنطقة الأهرامات وخان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك تمهيدًا لوصولهم إلى جامعة أسيوط والمقرر لها غدًا لبدء الفترة الدراسية المقررة لها.

وأوضح، أن الوفد يضم 9 طلاب وطالبات من جامعة بيتاجورسك، كما يضم الوفد مدرسة لتقديم دورات تدريبية لتعليم اللغة الروسية للراغبين من طلبة وطالبات المرحلة الجامعية والدراسات العليا بجامعة أسيوط، وللراغبين في الاشتراك من المحافظات المجاورة، وذلك من خلال مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط والذي يعد الفريد من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.