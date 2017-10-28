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مصرع سيدتين في حادثين منفصلين بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدتين في حادثين منفصلين بالفيوم

12:47 م السبت 28 أكتوبر 2017

مصرع سيدتين في حادثين منفصلين بالفيوم

أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

لقيت سيدتان مصرعهما بالفيوم نتيجة تناول مادة سامة، والسقوط من أعلى.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوفاة كل من سعاد محمود بلتاجي 30 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، وخديجة صابر عبدالناصر، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة إطسا.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد هيثم عطا، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن السيدة الأولى توفيت نتيجة تناولها قرص مكافحة تسوس القمح بطريق الخطأ، وأن الثانية توفيت بسبب اختلال توازنها أثناء تواجدها على سطح منزلها، صباح اليوم، أخطرت نيابتي إطسا ومركز الفيوم لتباشر تحقيقاتها.

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