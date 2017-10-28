كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي

الإسكندرية - محمد عامر:

أكد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلي وفريق الوداد المغربي، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار ذهاب نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية.

وقال النمر في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأضاف مدير أمن الإسكندرية، أنه سيتواجد بصفته مشرفًا على خطة التأمين، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع خط سير المباراة، حيث تقرر فتح الأبواب في تمام الحادية عشر صباحًا، على أن يتم غلقها في تمام السادسة مساءً، قبل موعد المباراة بساعة كاملة، على أن يكون دخول جماهير الوداد بجواز السفر.