أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي

Google+ Print
كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي

مصراوي Masrawy

كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي

12:40 م السبت 28 أكتوبر 2017

كاميرات مراقبة وغرفة عمليات لتأمين مباراة النهائي الأفريقي

أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

أكد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلي وفريق الوداد المغربي، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار ذهاب نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية.

وقال النمر في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأضاف مدير أمن الإسكندرية، أنه سيتواجد بصفته مشرفًا على خطة التأمين، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع خط سير المباراة، حيث تقرر فتح الأبواب في تمام الحادية عشر صباحًا، على أن يتم غلقها في تمام السادسة مساءً، قبل موعد المباراة بساعة كاملة، على أن يكون دخول جماهير الوداد بجواز السفر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أمن الإسكندرية" ينهي استعداداته لإقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي

    أخبار

  • "صحة الإسكندرية" تعلن عن استعداداتها لمباراة الأهلي والوداد

    أخبار

  • "الوداد" المغربي يصل مطار برج العرب لمواجهة "الأهلي" في نهائي أبطال

    أخبار

  • شرم الشيخ: نعمل ليل نهار استعدادًا لمنتدى الشباب العالمي (صور)

    أخبار

إعلان

56c3885298.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا