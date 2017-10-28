رفض والدها زواجها.. فتاة تحاول الانتحار بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حاولت فتاة الانتحار بتناول قرص مبيد حشري أصابها بالتسمم، بسبب رفض أبيها زواجها من شاب تقدم لها.

تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود، اليوم السبت، من المستشفى العام بوصول "رانيا. ال. ع" 19 عاما - ربة منزل، ومقيمة بقرية الضهرية، دائرة المركز، مصابة بتسمم فسفوري، وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا.

بسؤال والدها "ال. م .ع" 45 عاما، فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجلته قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة، لرفضه زواجها من أحد شباب القرية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.