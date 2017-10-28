مرور الجيزة: بس الأهلي يغلب.. وإحنا مستعدين للفرحة (فيديو)

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قال العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك خطة استعداد كاملة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، استعدادا لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.

ويلتقي الأهلي والوداد، اليوم السبت، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل لها النادي الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي، الأحد الماضي، بـ6 أهداف لهدفين.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن إدارة المرور مستعدة لكافة الاحتفالات"، متابعا: "الأهلي يغلب بس وإحنا معاهم مستعدين للفرحة".

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وتابع: "الحالة المرورية تشهد حالة استقرار وهدوء على جميع المحاور المتبادلة بين القاهرة والجيزة، ولا يوجد أي تغييرات في حركة السير أو الاتجاهات على الطرق".