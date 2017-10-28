حرب شوارع في العجوزة.. والأمن يضبط 13 متهمًا

كتب - محمد شعبان:

على مرآى ومسمع الجميع، حمل العشرات أسلحة نارية وبيضاء في نطقة "العجوزة البلد" بمحيط مساكن سوزان، بحثُا عن أحد الأشخاص.

حسب أهالي المنطقة، نشبت مشاجرة عنيفة أثارت رعب الجميع صباح أمس الجمعة "كان معاهم صورة واحد بيدوروا عليه".

وأكد الأهالي أنهم اتصلو بشرطة النجدة في ظل تفاقم الأمور وسط حالات من الكر والفر بين طرفي المشاجرة "كانت حرب شوارع.. محدش عربنا".

وأكد مصدر أمني مسؤول، أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية من فرقة وسط الجيزة، وتم السيطرة على الموقف، وضبط 13 متهمصأ بحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين نُقلا إلى المستشفى للعلاج، لافتا بأن خلافا على ملكية وحدة سكنية وراء الواقعة.