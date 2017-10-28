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الإدارية العليا تؤجل طعن هشام جنينة على بطلان إعفائه من منصبه لـ 20 نوفمبر كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئ

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تؤجل طعن هشام جنينة على بطلان إعفائه من منصبه لـ 20 نوفمبر كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئ

12:32 م السبت 28 أكتوبر 2017

الإدارية العليا تؤجل طعن هشام جنينة على بطلان إعفائه من منصبه لـ 20 نوفمبر كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئ

هشام جنينة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة" بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه لجلسة 20 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات الختامية.
واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية عليا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.
ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.

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  • هشام جنينة

    الإدارية العليا تؤجل طعن هشام جنينة على بطلان إعفائه من منصبه لـ 20 نوفمبر كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئأخبار

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مصراوي Masrawy

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