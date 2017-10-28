"بوسي" تطلب الخلع: شطب شقة أخته سوبر لوكس وشقتي لا

كتبت - فاطمة عادل:

فضل "سعيد" (33 سنة) بناء شقة لشقيقته العروس وتشطيبها "سوبر لوكس" على استكمال تشطيب شقته التي لم تكتمل رغم مرور 4 سنوات على زواجه فيها، إلا أن ما فعله لم يعجب زوجته "بوسي" التي ردت برفع دعوى خلع ضده بمحكمة الاسرة بزنانيري.

"جهز شقة اخته من كل حاجة وشقتنا لا".. قالتها "بوسي" لـ"مصراوي"، قبل أن تروي تفاصيل حكايتها: "سعيد" تقدم لخطبتي بعد قصة حب استمرت 3سنوات، ووافق أهلي لأنه شخص محترم ويمتلك عمله الخاص، وبعدها اشترى قطعة أرض لبناء عش الزوجية عليها، وشيد زوجي شقة ولم يكمل تشطيبها لقلة الأموال ولكن تزوجنا في موعدنا، ووعدني بإكمال التشطيب لاحقا، لكنه لم يفعل.

أضافت: بعد مرور 4 سنوات من الزواج، وانجابي طفلتنا "دعاء" (3سنوات)، بنى زوجي دورا ثانيا في منزلنا لتعيش فيه أخته العروس، ورغم رفضي للموضوع إلا أنني لم أتحدث بكلمة، لكنني فوجئت بالانتهاء من تشطيبات شقتها وجعلها على أحسن وضع "سوبر لوكس".

وواصلت "بوسي" كلامها: طلبت من زوجي إنهاء تشطيبات شقتنا، فرد: "مفيش فلوس"، وعندما تشاجرنا تكلم بأسلوب غير لائق وسبني وأهانني أمام أهله وأمام ابنته، ولم يعجبني الوضع، فذهبت مسرعة إلى منزل أهلي.

وتابعت: مع تشدد زوجي ورفضه مساواتي بشقيقته طلبت الطلاق لكنه رفض وسبني، فلجأت إلى محكمة الاسرة بزنانيري لرفع دعوي خلع حملت رقم 406 لسنة 2017، ومازالت منظورة.