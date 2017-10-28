المعاينة تكشف ملابسات تفحم سيارة سوزوكي أمام قسم إمبابة

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة عن ملابسات اشتعال النيران بسيارة أمام قسم شرطة إمبابة، أمس الجمعة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي بشارع النيل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها محمد صلاح 34 سنة، موظف بهيئة البريد، مما أدى لانقلابها على جانبها الأيسر، نتج عنه تسريب بنزين، واشتعال النيران بها، مما أسفر عن تفحمها بالكامل.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها عقب إغلاق الطريق أثناء عملية الإطفاء.

طلب الجمهور من حماقي غناء أغنية "٣ دقات" للمطرب "أبو"، التي قام بتوزيعها عضو فرقته رامي سمير.