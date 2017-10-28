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"القرنبيط" يتسبب في تسمم أسرة كاملة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

"القرنبيط" يتسبب في تسمم أسرة كاملة ببني سويف

12:30 م السبت 28 أكتوبر 2017

وجبة قرنبيط - أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلوا للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، إثر تناولهم وجبة "قرنبيط" منزلية جرى إعداداها بالأمس.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلاً من: "سعيد السايح جاد المولى" 37 سنة، مقيم مركز الفشن، وزوجته "نعمة عبد الرحمن عبد العظيم" 25 سنة، وأبناءهم "حسام" 6 سنوات، و"حبيبة" 4 سنوات، و"إيناس" سنة واحدة.

وتبين من أقوال المصابين أنهم تناولوا وجبة قرنبيط داخل المنزل تم طهيها ليلة أمس الجمعة، وشعروا بعدها بإعياء شديد من مغص واسهال، ونقلوا للمستشفى المركزي.

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