صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك

أسيوط – أسامة صديق:

قال المعتصم بالله السيوطي، المستشار الإعلامي للقطاع الصحي في أسيوط، اليوم السبت: "إن سائقي شركة المياه الذين استقبلهم مستشفى الحميات منذ يومين، أكدت الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت لهم أنهم مصابون بنزلات شعبية ومعوية وليس كما أشيع عن الاشتباه بإصابتهم بحمى الضنك".

وأوضح السيوطي، في تصريح صحفي، أن المصابين هم: "ع.ع.أ" سائق، مصاب بنزله شعبية و"أ.ب.م" ميكانيكي سيارات، و"ع.أ.ك"، سائق مصاب بنزلة شعبية و"س.ج.س"، سائق، يعملون بشركة مياه الشرب، وجميعهم مصابون بنزلات شعبية ومعوية وبرد، وليسوا مشتبه بإصابتهم بحمى الضنك.