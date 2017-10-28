أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك

Google+ Print
صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك

مصراوي Masrawy

صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك

12:19 م السبت 28 أكتوبر 2017

صحة أسيوط: لا صحة لإصابة سائقي شركة المياه بحمى الضنك

أرشيفية

أسيوط – أسامة صديق:
قال المعتصم بالله السيوطي، المستشار الإعلامي للقطاع الصحي في أسيوط، اليوم السبت: "إن سائقي شركة المياه الذين استقبلهم مستشفى الحميات منذ يومين، أكدت الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت لهم أنهم مصابون بنزلات شعبية ومعوية وليس كما أشيع عن الاشتباه بإصابتهم بحمى الضنك".

وأوضح السيوطي، في تصريح صحفي، أن المصابين هم: "ع.ع.أ" سائق، مصاب بنزله شعبية و"أ.ب.م" ميكانيكي سيارات، و"ع.أ.ك"، سائق مصاب بنزلة شعبية و"س.ج.س"، سائق، يعملون بشركة مياه الشرب، وجميعهم مصابون بنزلات شعبية ومعوية وبرد، وليسوا مشتبه بإصابتهم بحمى الضنك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة بني سويف": لا توجد أي إصابات بحمى الضنك إلى الآن

    أخبار

  • بشركة مياه الشرب ببني سويف غارقة في الصرف.. والمحافظ: "جاري حل المشكلة"

    أخبار

  • صحة الوادي الجديد: توفير 150 جرعة لعلاج فيروس "سي" بالمجان

    أخبار

  • مصرع رجل وفتاة في تصادم على طريق (بورسعيد - دمياط)

    أخبار

إعلان

61ab26f1ba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا