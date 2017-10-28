رأي صادم في أحمد موسى وأزمة مع منة شلبي.. 8 تصريحات لـ«تامر حبيب»

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استضافت المذيعة سمر يسري، السيناريست تامر حبيب، في حلقة أمس الجمعة من برنامجها "أنا وأنا"، المذاع على شاشة قناة On E، وخلال الحلقة تحدث حبيب عن وجهة نظره فى أمور عدة، وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" أبرز تصريحات السيناريست.

1- محاولة انتحار

صرح السيناريست تامر حبيب، بأنه شرع في الانتحار من شرفة شقة أسرته وهو في عمر الـ26، بسب مجموعة من الأشياء المركبة التى دفعته لذلك، إلا أن تفكيره في والدته حال دون التنفيذ، وكانت من أبرز الأسباب التي شجعته على الانتحار تناوله لدواء ريجيم.

وتابع: "الدواء يجعل الإنسان عرضه للإصابة بالاكتئاب وسرعة في ضربات القلب"، ولم يتمكن حبيب من دخول معهد السينما واضطر للالتحاق بكلية التجارة رغم كرهه الشديد لها ولمهنة المحاسبة، كما أنه وجد نفسه وحيدًا بعدما انقعطت علاقاته بأصحاب الطفولة، قائلا: "أنا بحب الحياة ومش هوجع حبايبي أبدًا".

2- إساءته لـ"سمر يسري"

أحرجت سمر يسري، السيناريست تامر حبيب، حيث واجهته على الهواء بمنشور سابق له عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، حمل إساءة مباشرة لها بعد انتقاده حلقتها مع الفنان محمود حميدة.

وقدم حبيب، اعتذاره لها قائلا: "أنا كنت قليل الأدب شوية، وكلامي كان فيه قسوة شوية وألفاظ مكنش ينفع أقولها ولازم اعترف بكده، بما أنك محترمة جدًا معايا دلوقتي، وأنا قاعد معاكي بتأسف ولكن أحيانا الواحد بتاخده الجلالة شوية".



3- يوسف زيدان

قال تامر حبيب، إنه لا يرى انتشار الإلحاد والانحراف الفكري في مصر، عكس ما يشير الجميع، كما أنه مؤمنا بحرية الرأي للجميع، ويقدر ما يكتبه الكاتب الكبير يوسف زيدان، قائلا: "بحب يوسف جدا، وهو مش معترف بمسلمات وبيخليك تفكر بطريقة تانية، وبحب له عزازيل".





4- فقدان وزنه

كشف حبيب أنه أجرى عمليتان جراحيتان: الأولى كانت تكميم، والثانية تحويل المسار، متابعا: "طول عمرى تخين.. وطول عمرى بخس واتخن، على قد الحرمان على قد ما برجع أكل زى الحلوف تاني".

أشار حبيب إلى أن السبب وراء فقدان وزنه هو إصابته بجلطة بالقلب وإنزلاق غضروفي، وبعد فقدان الكثير من الوزن استعاد ثقته بنفسه.

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5- خلاف بسب "سهر الليالي"

قال السيناريست تامر حبيب إن الشخصيات التي قدمها في فيلم "سهر الليالي" عام 2003، جميعها مستوحاة من أصدقاءه الحقيقيين، وهو الأمر الذي تسبب في خلاف بينه وبين أحد أصدقائه المقربين، قائلا: "أحمد حلمي جسد شخصيتي فى الفيلم".

6- علاقته بـ"منة شلبي"

كشف حبيب عن الموقف الذي أحزنه وأثار غضبه من الفنانة منة شلبي، حيث قال أنه كان يحضر لسيناريو لفيلم جديد من بطولة منة وكانت تتابع كتابته للمشاهد معه لحظة بلحظة إلا أنه فوجئ بتأجيلها الدخول في عمله لانشغالها بعمل آخر، قائلا: "ساعتها اتوجعت أوي لأن الفيلم كان فيلمنا وزي ابننا ومتوقعتش يحصل كده منها".

وأشار إلى أن طريقة الصلح بينهما كانت غريبة ومختلفة، حيث أنه فوجئ أثناء غداء عمل في أحد الأماكن العامة بالفنانة شيرين مصطحبة معها منة شلبي، قائلا: "فوجئت بمنة رمت نفسها في حضني وقبلتني ومسكت إيدي وقبلتها وشتمت نفسها علشان تصالحني وقالتلي مش من حقي أزعلك أصلا".



7- أفلام السبكي

قال السيناريست تامر حبيب، إن أفلام السبكي مثل تجارة المخدرات، موضحا: "بيعمل أفلام ذات توليفة تجارية معينة كدا، فى زمن قليل جدا.. مفيهاش حدوتة تقريبا".

8- أحمد موسي

أحرجت سمر يسري، السيناريست تامر حبيب، حيث واجهته على الهواء بمنشور سابق له عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، حمل إساءة للإعلامي أحمد موسي، وعنده سأله على المنشور قال: "فى ناس كدا بضرس منها.. فى طريقة معينة للخداع بس مش بالطريقة دي وللأسف مابحبوش".