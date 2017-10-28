وزير الأوقاف: الموت بسبب الإبلاغ عن الإرهابيين شهادة في سبيل الله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإبلاغ عن الإرهابيين والمجرمين الذين يعدون للعمليات الإرهابية واجب ديني ووطني.

وشدد وزير الأوقاف، على أن من يتستر على الإرهابيين خائن لدينه ووطنه، ومن مات بسبب ذلك فهو شهيد.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم السبت، أن المواجهة الشاملة للإرهاب والإرهابيين تبدأ بالرفض المجتمعي بكشف الخونة والعملاء والإرهابيين.​