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وزير الأوقاف: الموت بسبب الإبلاغ عن الإرهابيين شهادة في سبيل الله

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: الموت بسبب الإبلاغ عن الإرهابيين شهادة في سبيل الله

12:25 م السبت 28 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف: الموت بسبب الإبلاغ عن الإرهابيين شهادة في سبيل الله

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإبلاغ عن الإرهابيين والمجرمين الذين يعدون للعمليات الإرهابية واجب ديني ووطني.

وشدد وزير الأوقاف، على أن من يتستر على الإرهابيين خائن لدينه ووطنه، ومن مات بسبب ذلك فهو شهيد.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم السبت، أن المواجهة الشاملة للإرهاب والإرهابيين تبدأ بالرفض المجتمعي بكشف الخونة والعملاء والإرهابيين.​

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