اليوم.. رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع 6 وزراء

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعات وزارية مع وزراء: الطيران والنقل والبترول والتنمية المحلية والتربية والتعليم والمالية لمتابعة الخطط التنفيذية ومتابعة الملفات والمشرعات التى تقوم بها كل وزارة.​