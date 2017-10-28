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اليوم.. رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع 6 وزراء

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مصراوي Masrawy

اليوم.. رئيس يعقد لقاءات مع 6 وزراء

12:18 م السبت 28 أكتوبر 2017

اليوم.. رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع 6 وزراء

المهندس شريف اسماعيل

كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعات وزارية مع وزراء: الطيران والنقل والبترول والتنمية المحلية والتربية والتعليم والمالية لمتابعة الخطط التنفيذية ومتابعة الملفات والمشرعات التى تقوم بها كل وزارة.​

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