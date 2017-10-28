اليوم.. رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع 6 وزراء
اليوم.. رئيس الحكومة يعقد لقاءات مع 6 وزراء
12:18 م السبت 28 أكتوبر 2017
المهندس شريف اسماعيل
كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعات وزارية مع وزراء: الطيران والنقل والبترول والتنمية المحلية والتربية والتعليم والمالية لمتابعة الخطط التنفيذية ومتابعة الملفات والمشرعات التى تقوم بها كل وزارة.
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