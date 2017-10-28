عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات السلم والأمن الإفريقي بتشاد

كتب– محمود رمزى:

عاد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من العاصمة التشادية إنجمينا، بعد زيارة لتشاد استمرت خمسة أيام، شارك خلالها في اجتماعات ملتقى مبعوثي السلم والوساطة الدوليين الذي ينعقد سنوياً تحت رعاية مجلس السلم والأمن الإفريقي ويجمع من خلاله جميع المبعوثين في قضايا السلم والوساطة وحل النزاعات داخل القارة .

وشارك خلال الاجتماعات، مبعوثين من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية.

جاء حضور موسى ملتقى السلم والوساطة، بعد اختياره كممثل عن الشمال الإفريقي في هيئة حكماء إفريقيا والتي تعني بتفادي النزاعات ودعم جهود الوساطة والسلم في القارة، وتعتبر من المكونات الأساسية في مجلس السلم والأمن الإفريقي.

ناقشت الدورة الحالية للملتقى الأوضاع في مناطق الأزمات في إفريقي مثل القرن الإفريقي، منطقة الساحل والصحراء، البحيرات العظمى والوضع في ليبيا. ناقشت الجلسات موقف من جماعات الارهاب مثل بوكو حرام وداعش وغيرها وتأثير ذلك على الاستقرار في القارة.​