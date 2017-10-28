أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات السلم والأمن الإفريقي بتشاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات السلم والأمن الإفريقي بتشاد

12:17 م السبت 28 أكتوبر 2017

عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات السلم والأمن الإفريقي بتشاد

عمرو موسى

كتب– محمود رمزى:

عاد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من العاصمة التشادية إنجمينا، بعد زيارة لتشاد استمرت خمسة أيام، شارك خلالها في اجتماعات ملتقى مبعوثي السلم والوساطة الدوليين الذي ينعقد سنوياً تحت رعاية مجلس السلم والأمن الإفريقي ويجمع من خلاله جميع المبعوثين في قضايا السلم والوساطة وحل النزاعات داخل القارة .

وشارك خلال الاجتماعات، مبعوثين من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية.

جاء حضور موسى ملتقى السلم والوساطة، بعد اختياره كممثل عن الشمال الإفريقي في هيئة حكماء إفريقيا والتي تعني بتفادي النزاعات ودعم جهود الوساطة والسلم في القارة، وتعتبر من المكونات الأساسية في مجلس السلم والأمن الإفريقي.

ناقشت الدورة الحالية للملتقى الأوضاع في مناطق الأزمات في إفريقي مثل القرن الإفريقي، منطقة الساحل والصحراء، البحيرات العظمى والوضع في ليبيا. ناقشت الجلسات موقف من جماعات الارهاب مثل بوكو حرام وداعش وغيرها وتأثير ذلك على الاستقرار في القارة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اختيار ١٧ عضوًا بينهم ٥ مصريين بفريق خبراء أمن الطيران العرب

    أخبار

  • ​بمشاركة 25 دولة.. البرلمان العربي ينظم ورشة عمل عن مكافحة الإرهاب

    أخبار

  • مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية يصل القاهرة

    أخبار

  • عمرو موسى ينعى شهداء الواحات: صامدون في مواجهة الإرهاب

    أخبار

إعلان

d5ff4dace5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا