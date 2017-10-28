غدا طقس معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 26 (فيديو)

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حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، اليوم السبت: "الشبورة المائية موجودة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتسبب انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق".

وتابع: "من المنتظر وجود انخفاض آخر اليوم يمتد لجميع الأنحاء، لكن نشعر به بشكل أكبر خلال الفترات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس، غدا الأحد، معتدل نهارا على كافة أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين فشمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 20 26

وسط الدلتا 20 26

الإسكندرية 19 25

بلطيم 19 27

مطروح 18 25

السلوم 16 23

سيوة 15 27

بورسعيد 20 27

دمياط 20 27

العريش 18 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 28

السويس 17 27

رأس سدر 21 29

نخل 14 25

نويبع 19 28

طابا 17 25

كاترين 10 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 30

الفيوم 17 26

بني سويف 17 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 19 32

أبو سمبل 20 30

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 22 29

أبو رماد 23 30

رأس حدربة 24 27

حلايب 24 27