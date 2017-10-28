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قابيل: نسعى لتشغيل المصانع المتوقفة.. ودفع عجلة الإنتاج

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قابيل: نسعى لتشغيل المصانع المتوقفة.. ودفع عجلة الإنتاج قابيل: نسعى لتشغيل المصانع المتوقفة.. ودفع عجلة الإنتاج

التحرير

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قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن تسعى جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة، وبحث مشكلات أصحاب المصانع لدفع عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارته للسويس، اليوم السبت، لافتتاح تطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بحضور محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد.

وشدد قابيل على ضرورة عقد اجتماع عاجل، لاستعراض أسباب توقف عدد من المصانع بمنطقتي شمال خليج السويس وعتاقة، مع الجهات المعنية وبحث المشكلات وسرعة حلها.

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وأكد أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصناعية التدريبية لما لها من أهمية في تطوير العمالة، مضيفا أنه سيتفقد عددا من مصانع السويس لبحث أوضاع العمال وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج.

ووافق الوزير من حيث المبدأ على إنشاء معهد فني صناعي عال، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وفق التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

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التحرير

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