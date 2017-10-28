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خبير عسكري عن «حادث الواحات»: أتوقع تورط قطر وإيران (فيديو)

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خبير عسكري عن «حادث الواحات»: أتوقع تورط قطر وإيران (فيديو) خبير عسكري عن «حادث الواحات»: أتوقع تورط قطر وإيران (فيديو)

التحرير

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قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية سابقا، إن دولا تقف أمام سعي لتوحيد العالم للقضاء على الإرهاب.

وأضاف عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم السبت، أن العصابات الإجرامية التي تقوم بالأعمال الإرهابية تسعى إلى فرض حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة، فهي تسعى لتصدير العنف وإيجاد المزيد من القتلى والجرحى.

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وتابع: "العصابات الإرهابية تسعى لفرض الرعب، فمصر رأس الحربة في الحرب ضد الإرهاب، والعالم يدعم مصر في هذا الاتجاه، لكن هناك دولا مثل إيران وقطر تدعم الجماعات الإرهابية"، متوقعا تورط هذه الدول في حادث الواحات الإرهابي.

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التحرير

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