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المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين ومواد متفجرة بوسط سيناء (صور)

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المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين ومواد متفجرة بوسط سيناء (صور) المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين ومواد متفجرة بوسط سيناء (صور)

التحرير

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 3 تكفيريين، وسيارة دفع رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء، وكمية من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، اليوم السبت، إنه أيضا تم ضبط 4 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وعربة نصف نقل محملة بكمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.

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وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

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التحرير

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