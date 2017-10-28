الخولي: زيارة السيسي لفرنسا حققت نتائج إيجابية في كل المجالات (فيديو)

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قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، حققت نتائج تاريخية في كافة المجالات.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: "كان هناك تفهمات واسعة حول مكافحة الإرهاب، وملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وبعض القضايا الإقليمية، والقضية الفلسطينية، والملفات الليبية والسورية، فضلا عن تبادل وجهات النظر السياسية".

وتابع: "ردود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكدت حرص فرنسا على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، إضافة إلى أن إجابات السيسي حول ملف حقوق الإنسان كانت موفقة جدا، في ظل الحرب التي تعاني منها مصر من الحلف القطري للنيل من سمعة مصر وعرقلتها".

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وذكر: "فرنسا منبر أوروبا لتوضيح حقائق الأمور في مصر".