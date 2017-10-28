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البنك الدولي: 4% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018

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البنك الدولي: 4% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018 البنك الدولي: 4% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018

التحرير

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توقَع تقرير صادر من البنك الدولي، ارتفاع سلع الطاقة، والتي تشمل (النفط والغاز الطبيعي والفحم) بنسبة 4% خلال العام المقبل 2018.

كما توقَع البنك من خلال نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر، ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارًا للبرميل في عام 2018، بدلًا من 53 دولارًا في العام الحالي، وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع حدوث استقرار في مؤشر المعادن العام المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 22% هذا العام، موضحًا أن انخفاض أسعار خام الحديد سيقابله ارتفاع أسعار المعادن الأساسية الأخرى.

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جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للنشرة قال: إن "أسعار الطاقة تتعافى استجابة للطلب المطرد وانخفاض المخزون، ولكن الكثير يعتمد على ما إذا كان منتجو النفط يسعون إلى خفض الإنتاج، فإن التطورات في الصين ستلعب دورًا هامًا في مسار أسعار المعادن".

وأضاف "بافس" أن عدم تجديد اتفاق خفض إنتاج النفط يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط، كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، متوقعًا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% عام 2018، بينما تشهد أسعار الفحم تراجعًا بعد ارتفاعها نحو 30% في عام 2017.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار السلع الزراعية عام 2018 بسبب تراجع المعروض، مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والدقيق بشكل طفيف، وذلك رغم توافر المعروض في أسواق السلع الزراعية، ومن المتوقع أن تكون نسب المخزون إلى الاستخدام (أي قياس مدى توفر المعروض في الأسواق) لبعض الحبوب في أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات.

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التحرير

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