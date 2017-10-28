"العدل" تمنح أعضاء "قانونية حماية المستهلك" حق ممارسة المحاماة

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة، لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية في جهاز حماية المستهلك.

واستند القرار رقم 8680 لسنة 2017 على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.