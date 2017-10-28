هاكرز: أفراد من الأسرة الملكية البريطانية أجروا عمليات تجميلية "سرية"

كتب - مصراوي:

زعمت مجموعة من الهاكرز تطلق على نفسها لقب "The Dark Overlord"، أنها حصلت على بيانات سرية من عيادة متخصصة في الجراحة التجميلية، تؤكد خضوع أفراد من الأسرة الملكية البريطانية لعمليات تجميلية، حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وجاء هذا البلاغ الغريب من قبل القراصنة السيبرانيين، الذين هددوا بالإفراج عن البيانات التي قالوا إنها بحوزتهم.

قالت مجموعة "The Dark Overlord" إنها تمكنت من سرقة بيانات حساسة وشخصية للغاية من عيادة التجميل "London Bridge Plastic Surgery" الأشهر في بريطانيا والتي تشرف على حالات عدد كبير من المشاهير.

وأكدت المجموعة بأن البيانات التي تمت سرقتها تتضمن صورا تشمل عمليات تكبير الثدي وتعديل للأعضاء التناسلية، وأكدت العيادة أنها تعرضت للاختراق وقالت إنها تعمل على تحديد البيانات المفقودة بدقة.

وصرحت العيادة: "لقد اتخذنا إجراءات لوقف الهجوم فورا من أجل حماية معلومات المرضى، وأطلعنا شرطة العاصمة التي بدأت التحقيق على الفور".

وتصدرت مجموعة القراصنة السيبرانيين عناوين الصحف العام الماضي، حيث قامت بسرقة بيانات من المدارس والمراكز الطبية، وحاولوا استخدام المعلومات التي سرقوها في ابتزار الأشخاص والمؤسسات المختلفة.

وادعى القراصنة امتلاكهم لصور جراحات تجميلية متعلقة بأفراد من العائلة المالكة البريطانية، ولإثبات سرقتهم لهذه المعلومات، قامت المجموعة بإرسال صور مرسومة بدقة إلى موقع "daily beast" تُظهر المرضى قبل وبعد العمليات، حيث احتوى بعضها على صور عارية.