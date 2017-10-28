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غلاف فوج العربية.."ريانا" بملابس فرعونية وتؤدي التحية لنفرتيتي

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مصراوي Masrawy

غلاف فوج العربية.."ريانا" بملابس فرعونية وتؤدي التحية لنفرتيتي

12:00 م السبت 28 أكتوبر 2017

"ريانا" بملابس فرعونية وتؤدي التحية لنفرتيتي

كتبت- هاجر حاتم:

تصدرت مغنية البوب "ريانا" غلاف مجلة فوج بنسختها العربية لشهر نوفمبر، وكُتب على الغلاف "ريانا تؤدي التحية لنفرتيتي".

ارتدت "ريانا" في صورة الغلاف معطف "جلد الثعبان" من توقيع دار الأزياء العالمية "جوتشي"، وارتدت معه تاج الرأس الشهير للملكة الفرعونية المصرية نفرتيني، مع ماكياج فرعوني دمج اللون الأزرق مع لوني الذهبي والترابي.

ريانا على غلاف مجلة فوج

ليس تلك المرة الأولى التي تحاول فيها مغنية البوب إثبات مدى تأثرها بشخصية وجمال الملكة الفرعونية "نفرتيتي"، إذ تمتلك ريانا وشم "تاتو" يحمل صورة نفرتيتي، وتمتلك آخر يحمل شكل أحد الرسومات الفرعونية.

وكثيرًا ما تشير مغنية البوب في لقاءتها تأثرها بالملكة الفرعونية نفرتيتي خاصًة أنها كانت شخصية قيادية ولها دور كبير في الحياة السياسية في الفرعونية، بحسب ما ذكرته مجلة فوج العربية.

ريانا تحمل وشم نفرتيتي

وظهرت "ريانا" من قبل بملابس مستوحاة من الزي الفرعوني، بإحدى حفلاتها في نيويورك، عام 2012.

ريانا بملابس ذات طابع فرعوني.. نيويورك 2012

وأوضح "مانيويل أرنوت" رئيس تحرير المجلة "أن وجود نجمة البوب ريانا على الغلاف ليس فقط لجمال صوتها وأغانيها، بل لأنها داعمة للتنوع والانفتاح على الثقافات المختلفة".

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مصراوي Masrawy

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