7 أمور عليك فعلها لتجنب انتفاخ البطن بعد الطعام

كتب - هشام عواض:

يعاني البعض من مشكلة انتفاخ البطن، سواء بسبب الغازات أو القولون العصبي، بعد تناول وجبة الطعام، وحسب موقع "webteb" الطبي، هناك عدة أمور عليك القيام بها لتجنب حدوث هذا الانتفاخ.

1- اختر طعامك جيدًا

حاول تجنب الأطعمة المعدلة وراثيًا، أو الأغذية التي تحوي المبيدات الحشرية والتي قد تضر بطانة الأمعاء وتسبب لك مع مرور الوقت اضطرابات في الجهاز الهضمي ومشاكل مزمنة. واعتمد أكثر على الخضراوات والفواكه العضوية.

2- تناول الطعام على مهل

يحتاج دماغك إلى ما يقارب 20 دقيقة حتى تصله السيالانات العصبية المختصة بالشبع، في هذا الوقت قد تتناول المزيد من الطعام دون أن تدرك أنك قد شبعت، لذا فالأفضل هو عدم الاسراف في تناول الطعام وتناوله على مهل.

3- امضع طعامك جيدًا

حاول مضغ لقمات الطعام جيدًا، وتجنب الإفراط في تناول الطعام. فالجهاز الهضمي يحتاج الوقت الكافي لهضم الطعام كما يجب، وامتصاص العناصر الغذائية منه.

4- تجنب المشروبات أثناء الطعام

ينصح بعدم تناول العصائر والمشروبات بشكل عام أثناء تناول الوجبة، حتى الماء، لأن تناول السوائل بشكل كبير قد يؤثر على عمل الإنزيمات الهاضمة وأحماض المعدة ويخففها، مما قد يؤدي الى عسر الهضم ويمنع الأنزيمات من القيام بعملها، وبالتالي تعاني من التهيج وقلة امتصاص المواد المغذية، والنفخة والغازات.

5- تناول عدة وجبات صغيرة الحجم

ينصح عادة للتخفيف من النفخة والغازات ولمرضى القولون بشكل خاص بتناول عدة وجبات صغيرة الحجم مقسمة على مدار اليوم، بدلاً من تناول وجبات كبيرة الحجم مرة واحدة. وهذه العادة ستساعدك على زيادة الإحساس بالشبع، وستقيك من عسر الهضم ومشاكله كالامساك وسوء امتصاص العناصر الغذائية سيعتاد عقلك على تناول الوجبات مقسمة على أوقات معينة بالتدريج.

6- اشرب زنجبيل بعد كل وجبة

شرب كوب من الزنجبيل بعد كل وجبة مفيد جدًا لأنه يساعد على هضم الطعام والتخلص من التخمة.

7- النشاط البدني

ممارسة الرياضة والنشاط البدني، قد يساعد في الحفاظ على جهاز هضمي صحي.