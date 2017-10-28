الشرطة الإندونيسية: تهمة الاهمال بانتظار صاحب مصنع الألعاب النارية المنكوب
الشرطة الإندونيسية: تهمة الاهمال بانتظار صاحب مصنع الألعاب النارية المنكوب
12:04 م السبت 28 أكتوبر 2017
مصنع الألعاب النارية المنكوب
جاكرتا - (د ب أ):
ذكرت الشرطة الإندونيسية اليوم السبت أن صاحب مصنع الألعاب النارية، الذي انفجر، بالقرب من جاكرتا، وأسفر عن مقتل 47 عاملا وإصابة عشرات آخرين، يواجه اتهامات بالإهمال.
وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو إن صاحب المصنع، أندري ليونو واثنين من طاقم العمل، وهما المدير التنفيذي ولحام، يواجهون اتهامات بالاهمال تسببت في فقدان أرواح.
وذكرت الشرطة أنهم يمكن أن يواجهوا السجن خمس سنوات، حال إدانتهم.
وأصيب 46 شخصا آخرين بإصابات خطيرة في المصنع الواقع بمنطقة "تانجيرانج"، بالعاصمة الاندونيسية أمس الأول الخميس.
وذكر يوونو أن شرارة اللحام، ربما تسببت في الانفجار.
وأضاف "طلب صاحب المصنع من اللحام القيام بأعمال إصلاحية في جزء من المصنع".
وكانت اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل قد ذكرت أمس الجمعة أنها تحقق فيما إذا كان هناك قاصرين بين عمال المصنع، في أعقاب تقارير بأن بعضا من المصابين أطفال.
وحددت الشرطة هوية واحدة من الضحايا القتلى بأنها فتاة تدعى سورناه.
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