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مساعد وزيرة التضامن: مكافحة الإدمان لم يرصد وجود لمخدر "الزومبي" في مصر

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مصراوي Masrawy

مساعد وزيرة التضامن: مكافحة الإدمان لم يرصد وجود لمخدر "الزومبي" في

11:56 ص السبت 28 أكتوبر 2017

عمرو عثمان

القاهرة- (أ ش أ):

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق لم يرصد من خلال نطاق عمله وجود لمخدر "الزومبي" في مصر، وأن بعض وسائل الإعلام التي ذكرت ذلك جانبها الصواب.

وقال عثمان ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إنه يقوم بشكل دوري بمراجعة الحالات التي ترد للصندوق عبر الخط الساخن أو حملات التوعية، ويشرف بنفسه علي نتيجة تحاليل المخدرات التي يقوم بها الصندوق لعدة فئات منها سائقي اوتوبيسات المدارس ، وسائقي سيارات النقل علي الطرق السريعة ، ولم يرصد وجود لهذا المخدر، مشيرا إلى أن ما ورد للصندوق من حالات يقوم بعلاجها بعدد من المستشفيات الشريكة جميعها تتعاطي مخدرات الجدول المحظور في مصر .

وبشأن حادث قيام شاب نيجيري بعض طفل بمنطقة التجمع الخامس ، أوضح عمرو عثمان أن الطب الشرعي وهو الجهة المعنية بالتحليل في الحوادث لم يعلن حتي الآن عن نوع المخدر الذي أسفرت عنه نتيجة التحليل إن وجد .. لافتا إلى أن الحادث قد ينتج نتيجة تعاطي مخدر أو حالة نفسية أو الحالتين معا.

وأضاف أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها علي أوكار المخدرات، وتضبط العديد من المخدرات وتعلن عن انواعها وليس من بينها "الزومبي" .

وعن أماكن تواجد هذا المخدر ومدي خطورته عن غيره ، شدد عمرو عثمان أنه موجود بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وخطورته تكمن في أنه يؤثر بشكل بالغ علي الإدراك، فمتعاطيه يميل إلي العنف الشديد ضد المحيطين بدون أسباب تذكر .

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