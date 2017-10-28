مصدر: نيابة أمن الدولة تنتظر تحاليل "DNA" لإرهابي "الخارجة-أسيوط" لكشف هويتهم

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، لم تتلقى أي إخطار من مصلحة الطب الشرعي، حول نتائج تحاليل "DNA" لجثامين الإرهابيين الذين قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن بالكيلو 175 بالطريق "الخارجة -أسيوط"، أمس الجمعة،

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن النيابة تتنظر نتائج التحاليل لكشف هوية الإرهابيين، ومعرفة التنظيمات التي ينتمون إليها، ومعرفة وجود علاقة بينهم وبين إرهابيين التنظيمات الأخرى المضبوطة من عدمه.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمة لأنه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، أن النيابة استمعت إلى عدد من شهود الاشتباكات الذين أكدوا أن الإرهابيين مكثوا بمناطق داخل الصحراء بطريق "الخارجة-أسيوط" للتدريب على استخدام الأسلحة والقذائف، واستقطاب عدد من الشباب وإقناعهم بأفكار متطرفة لزعزعة استقرار الدولة، وتدريبهم على استخدام الأسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية.

ونوه الشهود إلى أن الإرهابيين حينما شعروا باقتراب قوات الشرطة بادروا بإطلاق النيران، مما أدى إلى تبادل الشرطة إطلاق النيران حتى تمكنوا من السيطرة عليهم، وقتل 13 إرهابيا.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت اليوم الجمعة، في منطقة الكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، أسفرت عن مقتل 13 من العناصر الإرهابية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية، والذخيرة بحوزتهم (حسب بيان الداخلية).