أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل الطعن على قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش لـ 25 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل الطعن على قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش لـ 25 نوفمبر

11:48 ص السبت 28 أكتوبر 2017

تأجيل الطعن على قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش لـ 25 نوفمبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.

وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كلاً من الأمين محمد عبد الكريم، والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما بالوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 25 نوفمبر.. الحكم في طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

    أخبار

  • تأجيل الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي لـ 6 يناير

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ

    أخبار

  • مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد

    أخبار

إعلان

ab2483149d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا