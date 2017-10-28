إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلة واحدة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب ٧ أشخاص من عائلة واحدة، في مشاجرة اليوم السبت، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبو حمص، بمشاجرة بقرية النخلة البحرية، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من : طرف أول: " فؤاد.م.م.ال" 21 عامًا، و"فتحى.م.م.ال" 57 عامًا، مشرف مالي بالضرائب العقارية، و"عمر.ف.م" 27 عاما، و"نعمة.س.ال"54 عاما - ربة منزل، مصابين باشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

طرف ثان: "فوزى.م.م ال" 63 عامًا - بالمعاش، و"محمود.ف.م م" 19 عامًا - طالب، و"محمد.ف.م.م" 39 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم من عائلة واحدة ومقيمين بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية تعدى على أثرها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

جرى نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.