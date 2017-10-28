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بالصور- "مصراوي" يلتقي أصغر مخرج في العالم: "أطفال مصر لا يخشون الإرهاب"

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مصراوي Masrawy

بالصور- "مصراوي" يلتقي أصغر مخرج في العالم: "أطفال لا يخشون الإرهاب"

11:55 ص السبت 28 أكتوبر 2017

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بالصور.. مدقات "البربر والكبابيش" بوابات الإرهاب والتهريب بالحدود

القليوبية - أسامة علاء:

تمتلك محافظة القليوبية عددًا كبيرًا من الموهوبين، والتي تبشر بمستقبل عظيم للأجيال القادمة، لا سيما الأطفال النابغين.

حسين ممدوح، طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة عمر مكرم الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة الخصوص التعليمية، يعدّ أصغر مخرج تسجيلي على مستوي العالم، فهو لا يتعدى الثانية عشرة من عمره، ولكنه اشترك في عمل الفيلم السينمائي "سيناء نصر وغدر" والذي شارك به في المهرجان القومي للسينما.

"بحب فكرة الإخراج والتأليف من صغري".. يقول الموهوب الصغير، مشيرًا إلى أن سيناريو فيلمه تضمن استخدام الكارتون في معركة بين جندي مصري وآخر إسرائيلي، وانتصر الأول على الأخير، ولكن يد الإرهاب قتلت الجندي المصري وخرج مقاتل آخر ليثأر من هذا الإرهابي الخائن.

وأكد الطالب، أن من شجعه على ذلك والداه، وخاصة الأفكار الخاصة بالشهيد والجندي المصري، موضحًا أنه يحلم عندما يكبر أن يخدم في الجيش المصري ويقضي على كافة الإرهابين داخل أرض الكنانة.

وأوضح أن يريد أن يوصل رسالة للعالم بأن أطفال مصر لا يخشون الإرهاب، وأنهم كانوا شركاء في نصر أكتوبر المجيد بدعواتهم لآبائهم وأشقائهم المشاركين في ملحمة العبور.

كان طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أكد أن إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعلم بمحافظة القليوبية، برئاسة أشرف محمود مدير الإدارة، تلعب دورًا كبيرًا في اكتشاف ورعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أنه يوجد أمثلة كثيرة على هذا، مثل الموهوب حسين ممدوح.

في سياق متصل، كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الفنان الصغير، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعطاه جائزة أصغر مخرج سينمائي، وكذا كرّم مدير مدرسة عمر مكرم الإعدادية لرعايته الطالب والاهتمام به.

 

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