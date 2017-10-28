وزير الصناعة: الحكومة تسعى جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة

السويس – (أ. ش. أ):

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن الحكومة تسعى جاهدة لتشغيل المصانع المتوقفة وبحث مشاكل أصحاب المصانع لدفع عجلة الإنتاج.

وطالب قابيل، خلال زيارته للسويس، اليوم السبت لافتتاح تطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بحضور محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، ضرورة عقد اجتماع عاجل لاستعراض أسباب توقف عدد من المصانع بمنطقتي شمال خليج السويس وعتاقة مع الجهات المعنية، وبحث المشاكل وسرعة حلها.

وأكد أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصناعية التدريبية، لما لها من أهمية في تطوير العمالة المصرية.

ووافق الوزير من حيث المبدأ على إنشاء معهد فني صناعي عال لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفق التكنولوجيا الحديثة المتطورة.