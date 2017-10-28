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محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني إنشاء دار أوبرا بالمدينة

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني إنشاء دار أوبرا بالمدينة

11:46 ص السبت 28 أكتوبر 2017

محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني إنشاء دار أوبرا بالمدينة

محافظ الأقصرمع الوفد الصيني

الأقصر – محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، وفدًا صينيًا رفيع المستوى بمبنى ديوان عام المحافظة، لمناقشة مشروع إنشاء دار الأوبرا المصرية بالأقصر، ليكون مركز إشعاع ثقافي وتنويري بالصعيد، يعمل على تقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة للمواطنين، ضمن خطة المشروعات الثقافية بالمحافظة.

وبحث محافظ الأقصر مع الجانب الصيني كيفية البدء في تنفيذ المشروع باختيار موقع مميز بمدينة الأقصر على مساحة تسمح بإنشاء دار أوبرا على أعلى مستوى، حيث ستكون أول دار أوبرا على مستوى الصعيد، ورابع دار يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، بعد دار أوبرا القاهرة والإسكندرية والمنصورة.

وفى السياق، أوضح بدر، أن إنشاء دار أوبرا بمحافظة الأقصر الأثرية، سيساهم في إنعاش الحركة السياحية وزيادة عدد الليالي السياحية، وذلك إلى جانب تحويل المحافظة إلى أهم مركز ثقافي بالصعيد.

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