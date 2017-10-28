مساعد وزير الداخلية يتفقد الحالة المرورية لـ "استاد برج العرب" قبل مباراة الوداد

كتب - علاء عمران:

تفقد اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية، على الطرق السريعة المؤدية إلى استاد برج العرب للتأكد من انتظام الخدمات، وانتشار القوات في أماكنها تزامنا مع لقاء الأهلي والوداد المغربي، في السابعة مساء اليوم السبت.

وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بانتشار الحملات المرورية مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة أثناء القيادة، ونبها على القوات المشاركة بتأمين مباراة "الأهلي والوداد المغربي بحسن معاملة الجمهور.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور، أن أسهل طرق الوصول لاستاد برج العرب، بالنسبة للقادم من القاهرة، فعليه أن يسلك الطريق الصحراوي حتى الوصول إلى كوبري الكافوري حتى ستاد برج العرب.

وأشار الأشقر، بأنه على القادم من الساحل الشمالي حتى الكيلو 33 يمينا، أن يسلك طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا ومن ثم طريق الكافوري حتى إستاد برج العرب، أما القادم من الإسكندرية فيسلك الطريق الصحراوي يمين الكافوري حتى استاد برج العرب، وذلك لمن يحملون تذاكر المباريات والدعوات فقط.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالجمهور الالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

جدير بالذكر أن قناة "بي إن سبورتس 1" تنقل المباراة بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب، بالإضافة إلى نقلها على التردد الأرضي لقناتي النيل الرياضية والقناة الأولى بالتليفزيون المصري.