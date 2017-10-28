25 نوفمبر.. الحكم في طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حجز الطعنين المقدمين من المحامين الدكتور شوقي السيد، ويحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه للحكم في جلسة 25 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما برفض دعواه للمطالبة بالإفراج الصحي، التي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.