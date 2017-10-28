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إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية ناصر الثورة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية ناصر الثورة في الوادي الجديد

11:42 ص السبت 28 أكتوبر 2017

إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية ناصر الثورة في الوادي الجديد

مديرية الاسكان والمرافق بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بقرية ناصر الثورة، جنوب مدينة الخارجة، وذلك بتكلفة 945 ألف جنيه.

وأكد وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة، المهندس أحمد حسين يوسف، أن المديرية تنفذ المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدامها في زراعة غابة شجرية بهدف التخلص الآمن من المياه الملوثة، والاستفادة منها بشكل اقتصادي، على أن ينتهي المشروع خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أحمد، أن المحطة المعالجة تأتي بعد الانتهاء من إنشاء محطة رفع ومد خطوط الطرد وشبكة الانحدار ليكون مشروع الصرف الصحي متكاملاً بتكلفة إجمالية 3 ملايين و143 ألف جنيه من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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