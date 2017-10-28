لماذا نشعر بالصداع بعد البكاء؟ وكيفية علاجه بطرق طبيعية

كتبت- بسمة أبوطالب:

الشعور بالصداع بعد البكاء، من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، الذي كثيرًا ما تصحبه أعراض أخرى، منها:

1- احمرار العينين.

2- جفاف الفم.

3- التهاب الجيوب الأنفية.

وذكر موقع "benessereblog" الإيطالي، المختص بالنصائح الصحية، أسباب الإصابة بالصداع بعد نوبات البكاء، فعندما يبدأ الشخص في البكاء، تتولد هرمونات التوتر، والتي تسبب الكثير من التغييرات الجسمانية التي ترفع ضغط الدم مما يسبب الإصابة بالصداع.

أما عن طرق العلاج، فذكرها الموقع كالآتي:

1- النوم للحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة.

2- شرب الماء، لقدرته على تحسين الحالة النفسية ومحاربة الصداع، ترطيب الجسم وسيلة مهمة للتغلب عليه.

3- تدليك الرأس بحركات دائرية خفيفة يساعد في كثير من الأحيان في تخفيف الصداع، بالإضافة إلى أن تدليك فروة الرأس أثناء الاستحمام، مفيد للغاية.

4- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، أو المشي في الهواء الطلق، مما يساعد على تخفيف التوتر، ومن ثم التخلص من الصداع.