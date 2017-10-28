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الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن وحدة كوماندوز بحرية للبحث عن صواريخ "القسام"

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن وحدة كوماندوز بحرية للبحث عن صواريخ "القسام"

11:41 ص السبت 28 أكتوبر 2017

كتائب القسام

رام الله – (أ ش أ):

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عن وحدة كوماندوز بحري خاصة إسرائيلية، من مهامها الكشف عن الصواريخ التجريبية التي تطلقها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نحو البحر.

وأفادت الصحيفة، في تقرير لها اليوم السبت، بأن من مهام الوحدة أيضا تنفيذ مهام خاصة خارج إسرائيل، وتحييد الألغام البحرية، وحماية منصات الغاز الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات غوص على عمق 300 متر تحت الماء، وتنفيذ تفجيرات في الماء، والبحث عن المستوطنين الذين يغرقون في البحر.

وتخشى قوات الاحتلال الإسرائيلي، من قيام وحدة الكوماندوز التابعة للمقاومة الفلسطينية، بتنفيذ عمليات حساسة خلال المعارك القادمة، خصوصاً بعد عملية (الإبرار) التي نفذتها كتائب القسام على قاعدة (زيكيم) البحرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

هذا المحتوى من

Asha

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