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"التخطيط" تضع نظامين جديدين لإجازات العاملين.. (أحدهما 3 أيام عمل و4 راحة)

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مصراوي Masrawy

"التخطيط" تضع نظامين جديدين لإجازات العاملين.. (أحدهما 3 أيام عمل و4 راحة)

11:32 ص السبت 28 أكتوبر 2017

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

كتب- محمد عمارة: 

وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نظامين جديدين لإجازات العاملين لديها، وأرسلت الوزارة منشورا مساء الخميس الماضي، جاء فيه أنه في إطار إعدادها دراسة لتحديد مواعيد الحضور والانصراف في الوزارة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف وزيادة كفاءة وسرعة العمل، فقط تم وضع نظامين جديدين للعمل.

وأوضح المنشور الذي حصل مصراوي على نسخة منه، ضرورة استيفاء العاملين في الوزارة لبيانات الاستمارة الملحقة بالمنشور واختيار أحد النظامين في موعد غايته يوم الخميس 2 نوفمبر، وجاء النظام الأول للعمل بعدد 3 أيام متتالية من أحد الفترتين التاليتين (سبت - أحد - اثنين )، (ثلاثاء - أربعاء - خميس). لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، مع اعتبار الأربعة أيام الباقية راحة أسبوعية.

وجاء النظام الثاني الذي أعدته وزارة التخطيط، بأن عدد أيام العمل الأسبوعية 6 أيام متتالية من السبت إلى الخميس لمدة 6 ساعات يوميا ذلك على فترتين، تكون الفترة الأولى من الاسعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وتكون الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرا حتى الاسعة 6 مساء، مع اعتبار يوم الجمعة راحة أسبوعية.​

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مصراوي Masrawy

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