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غدًا.. أسرار الاكتشافات الأخيرة بسقارة في "المعهد الفرنسي"

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مصراوي Masrawy

غدًا.. أسرار الاكتشافات الأخيرة بسقارة في "المعهد الفرنسي"

11:26 ص السبت 28 أكتوبر 2017

كتب- محمد مهدي:

ينظم المعهد الفرنسي فى القاهرة، غدًا الأحد، محاضرة لـ"فيليب كولومبير" أستاذ علم المصريات في جامعة جنيف ومدير البعثة الفرنسية 

السويسرية بسقارة عنوانها "ملكات الدولة القديمة وأهراماتهن"، حول الاكتشافات الأخيرة للبعثة في سقارة.

تعقد المحاضرة خلال افتتاح سلسلة المحاضرات الشهرية "اللقاءات الأثرية"، التي ينظمها المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية "إيفاو"، والمعهد 

الفرنسي بمصر، كفرصة لمحبى الآثار المصرية للاستماع لرؤساء البعثات الأثرية الفرنسية في ، والتعرف على آخر أعمالهم واكتشافاتهم.

وتُلقى المحاضرة في قاعة المعهد باللغة الفرنسية، مع توفر ترجمة فورية باللغة العربية، يتبعها نقاش مع الجمهور، وكوكتيل في فناء المعهد، وهى عامة 

ومجانية في حدود الأماكن المتاحة.

يذكر أن فيليب كولومبير تخرج من مدرسة اللوفر لعلم المتاحف، ويحمل شهادة الدكتوراه في علم المصريات من الكلية العملية للدراسات العليا، وشغل منصب العضو العلمي في المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بين عامي 2000 و2003، ويرأس حاليا البعثة الأثرية الفرنسية السويسري في سقارة.

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