الجيش الثالث الميداني يضبط 3 تكفيريين وكمية من المواد المتفجرة بوسط سيناء

القاهرة - مصراوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، من ضبط: 3 أفراد تكفيريين، وعربة دفع رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء، وكمية من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، و4 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى ضبط عربة نصف نقل محملة بكمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.

ووفقًا لبيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، على الفيسبوك، فإن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.​