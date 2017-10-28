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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 4 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 4 نوفمبر

11:22 ص السبت 28 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".
وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء. وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" -وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

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