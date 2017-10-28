أسرتها رفضت اقتحامها الفن وتعشق الرسم.. 10 معلومات عن «مريهان حسين»

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بدأت مشوارها من برنامج المسابقات «ستار أكاديمي» ولقبها الجمهور بـ«أميرة الأكاديمي»، واشتهرت بالأغاني التي تحمل في ألحانها دلعا، إلا أن الفنانة ميريهان حسين تركت الغناء واتجهت لعالم التمثيل، حيث ظهرت مع المطرب تامر حسني في فيلم «عمر وسلمي».

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عنها.

1- ولدت بالقاهرة في 28 أكتوبر عام 1982.

2- بدأت مشوارها الفني في عام 2008 بمشاركتها في الموسم الخامس من برنامج "ستار أكاديمي"، ولها أغنية سينجل بعنوان "سيبهاله".

3- اختارها الفنان تامر حسني في عام 2009 لتشاركه في فيلم "عمر وسلمى 2"، وكان أول أعمالها السينمائية، وأثيرت وقتها شائعات حول ارتباطها بنجم الجيل، لكنها نفت ذلك.

4- "ماما في القسم" أول مسلسل تشارك فيه، عام 2010، وقام ببطولته الفنان القدير محمود ياسين، سميرة أحمد، خيرية أحمد، وغيرهم.

5- قامت بعدة أدوار في مسلسلات أخرى، مثل "دوران شبرا" في 2011، "خرم إبرة" في 2012، الموسم الثالث من مسلسل "لحظات حرجة"، المسلسل المصري اللبناني "جذور" في 2013، واشتهرت بدورها في مسلسل "اسم مؤقت" في نفس العام، كما شاركت في مسلسل "الوالدة باشا"، "الإكسلانس" و"ابن حلال" و"المطلقات"، و"قصة حب" و"دنيا جديدة" و"الصعلوك"، و"حواري بوخاريست"، ومسلسل "حب لا يموت".

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6- شاركت الفنان "أحمد رجب" في عام 2015 في فيلم "الخلبوص"، وكان آخر أعمالها السينمائية، كما شاركت في عدة برامج، من بينها "لسه هنغني" و"ملكة المطبخ".

7- من هواياتها المفضلة الرسم، خاصة الرسم بالفحم والرسم الكاريكاتيري.

8- في أثناء مشاركتها في "ستار أكاديمي" أثيرت أنباء كثيرة حول وقوعها في غرام زميلها مصطفى مزهر، ولكنه نفى ذلك وقال إنهما صديقان فقط، وأنها أكبر منه سنا، وارتبط بفتاة لبنانية بعد انتهاء الموسم، وقالت هي: "ما فيش علاقة بنّا دلوقتي، كنا حينها أصدقاء وطبيعة الحياة بالأكاديمية تجعل المشاعر أحيانا تختلط ولكنها تختلف كثيرا عن الحياة الواقعية بعد البرنامج".

9- تحدثت عن رأيها في الفنانة الشهيرة نانسي عجرم، فقالت: "بتعقدّ باللبناني، هي ليدي وبنّوتة، بنفس الوقت ورقيقة جدا، وأنا أصلاً أحبها ومن معجبيها".

10- أسرتها اعترضت في البداية على دخولها الفن، وقالت ميريهان في تصريحات سابقة: "لا يوجد أي فنان في عائلتي، فوالدي مهندس ووالدتي محجبة، وحدثت بعض الاختلافات إلى أن أقنعتهم".