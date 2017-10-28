ضبط مدرس ونجله بحوزتهما بندقية وطبنجة في مشاجرة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجحت مباحث سوهاج، اليوم السبت، في ضبط مدرس ونجله بحوزتهما طبنجة وبندقية خرطوش، على خلفية وقوع مشاجرة مع أبناء عمومتهما بسبب خلافات عائلية ببندر البلينا، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المنشية ببندر البلينا.

تبين وجود مشاجرة بين كل من "ع. ع." 56 عامًا، عامل، مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم و"ب.أ.ع" 29 عامًا عامل، مصاب برش خرطوش بالوجه، جرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي "طرف أول" وبين "ا.أ. م" 49 عامًا مدرس، ونجله "أحمد" 22 عامًا طالب، "طرف ثان" الطرفان أبناء عمومة، وأن سبب المشاجرة خلافات عائلية سابقة.

بسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاههما وإحداث إصابتهما.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز البلينا بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، في ضبط الطرف الثاني وبحوزة الأول طبنجة ماركة Walam عيار 9 مم قصير، و16 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثاني بندقية خرطوش عيار 12 و8 طلقات من ذات العيار.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6625 إداري المركز لسنة 2017.