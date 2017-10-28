أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مدرس ونجله بحوزتهما بندقية وطبنجة في مشاجرة بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مدرس ونجله بحوزتهما بندقية وطبنجة في مشاجرة بسوهاج

11:17 ص السبت 28 أكتوبر 2017

ضبط مدرس ونجله بحوزتهما بندقية وطبنجة في مشاجرة بسوهاج

ضبط مدرس ونجله بحوزتهما بندقية وطبنجة في مشاجرة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجحت مباحث سوهاج، اليوم السبت، في ضبط مدرس ونجله بحوزتهما طبنجة وبندقية خرطوش، على خلفية وقوع مشاجرة مع أبناء عمومتهما بسبب خلافات عائلية ببندر البلينا، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المنشية ببندر البلينا.
تبين وجود مشاجرة بين كل من "ع. ع." 56 عامًا، عامل، مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم و"ب.أ.ع" 29 عامًا عامل، مصاب برش خرطوش بالوجه، جرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي "طرف أول" وبين "ا.أ. م" 49 عامًا مدرس، ونجله "أحمد" 22 عامًا طالب، "طرف ثان" الطرفان أبناء عمومة، وأن سبب المشاجرة خلافات عائلية سابقة.

بسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاههما وإحداث إصابتهما.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز البلينا بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، في ضبط الطرف الثاني وبحوزة الأول طبنجة ماركة Walam عيار 9 مم قصير، و16 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثاني بندقية خرطوش عيار 12 و8 طلقات من ذات العيار.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6625 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عامل وإصابة طالب بطلقات نارية في ظروف غامضة بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 6 أشخاص تعدوا بالضرب على أفراد أمن بمستشفى سوهاج الجامعي

    أخبار

  • الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها

    أخبار

  • 4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية

    أخبار

إعلان

e496dd5bd1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا

"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا