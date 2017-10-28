حماية المستهلك يلزم الشركات باستبدال وإصلاح واسترجاع سيارات وسلع معمرة معيبة

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه برئاسة عاطف يعقوب، قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين في نحو 230 شكوى، وذلك في إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.

وقال يعقوب ـ في تصريحات له اليوم ـ"إن المجلس أصدر قراره في 195 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها وأصدر 101 قرار بالإصلاح، 79 قرار بالاستبدال، و3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه، و12 قرار باسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين".

وأضاف يعقوب" إن المجلس أصدر كذلك 24 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح ،7 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، و3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين.

وتابع" كما أصدر قرارا ملزما لإحدى شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة إليها وتقدر قيمة المخالفات في شكاوى السيارات التي تم إصدار المجلس قراراته بشأنها بمبلغ 10 ملايين و780 ألف جنيه".

وأضاف يعقوب" إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسيتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة".

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كافة وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك ####WWW.CPA.GOV.EG #### أو من خلال التطبيق الإلكتروني (حماية المستهلك) المتوافر على متجر#### Google Play####.