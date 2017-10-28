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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 أكتوبر 2017

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 أكتوبر 2017 أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 أكتوبر 2017

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استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.59 جنيه، ونحو 17.69 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في "البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان" ليسجل سعر البيع نحو 17.71 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيهًا.

فيما بلغ أقل سعر للدولار في "البنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية" ليسجل للبيع نحو 17.68 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيهًا.

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وسجل سعر البيع فى "البنك الأهلى اليونانى، وبنك إيران للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامى" نحو 17.69 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.59 جنيهًا.

أما سعر البيع فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك البركة، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك المصرى الخليجى، وبنك بلوم، وبنك عودة فقد سجَل نحو 17.70 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.60 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد استقر سعر اليورو الأوروبي أيضًا ليسجل نحو 20.94 جنيهًا للبيع و20.66 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للبيع، ونحو 23.19 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 17.92 جنيه للبيع و17.69 جنيهًا للشراء.

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