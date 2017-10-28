حركة المرور: سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

كتب- فتحي سليمان

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

وفي القاهرة، رصدت غرفة عمليات إدارة المرور معدلات سير طبيعية على كافة المحاور على مستوى مدينة القاهرة، وجميع المحاور تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أعطال وجميع المحاور كثافات أقل من العادية، ولا توجد مصادمات ولا ينصح بتعديل مسارات.

ويعمل محور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين وكذلك شارع صلاح سالم العروبة الأوتوستراد كوبري أكتوبر الحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه وهدوء في جميع المحاور.

وأنهت إدارة المرور إغلاق شارع شبرًا ومحور الخلفاوي لإجراء بعض الإصلاحات، ولم توجه إدارة المرور أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الارضيّة.

وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات مرورية على خلاف المعتاد.